Sesi Franca fecha fase regular do NBB contra cariocas no Pedrocão

Restando três jogos, o Sesi Franca se prepara para encerrar a fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). As partidas serão no ginásio Pedrocão, em Franca, contra as equipes cariocas que disputam a competição nacional, sendo Vasco da Gama, Botafogo e Flamengo.

O primeiro adversário desta série em Franca será o Vasco da Gama, nesta quinta-feira, 10, às 19h. Depois, os jogos serão diante do Botafogo, no sábado, 12, às 18h, e diante do Flamengo, na próxima terça-feira, 15, às 20h.

Franca e Flamengo já estão classificados entre os primeiros colocados - segundo e terceiro respectivamente - e brigam diretamente pela segunda colocação. O líder é Minas, que já garantiu o primeiro posto antecipadamente.