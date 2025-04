'Quer tocar? Mas sem cachê': post do Castelinho causa polêmica

2. Sobre as críticas recebidas:

“Entendemos as preocupações levantadas e respeitamos muito a opinião dos músicos e dos representantes da classe. Jamais foi nossa intenção desvalorizar o trabalho artístico. Pelo contrário, o projeto nasceu como uma porta de entrada, uma chance para artistas se destacarem e futuramente serem contratados com cachê. É um modelo que já vimos funcionar em outros lugares e pode ser uma grande vitrine para quem está começando.”

3. Sobre a valorização dos artistas:

“O Clube Castelinho tem um compromisso com a valorização da cultura e dos artistas locais. Ao longo dos anos, contratamos diversas bandas e músicos para eventos e shows, sempre com remuneração justa. O Novos Talentos não substitui esses eventos. Ele é um espaço adicional, focado em quem busca essa primeira oportunidade.”

4. Considerações finais:

“De forma alguma o Clube Castelinho deseja desrespeitar os artistas. Nosso palco está aberto para todas as bandas e artistas de Franca e região, seja para as sextas de Happy Hour, os domingos musicais ou outros eventos. E nesses casos, como sempre fizemos, as apresentações são remuneradas, reconhecendo e valorizando o talento dos nossos músicos.