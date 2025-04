Cadeirante é agredido durante discussão por carote de pinga

Um homem cadeirante de 38 anos foi brutalmente agredido durante uma discussão envolvendo um carote de pinga, enquanto bebia com amigos na rodoviária de Cristais Paulista, na noite dessa segunda-feira, 7. A vítima perdeu alguns dentes em decorrência dos socos que recebeu no rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que um homem com deficiência física havia sido vítima de agressão. Ao chegarem à residência da vítima, os agentes o encontraram com sangramento intenso na boca e roupas sujas de sangue.

Questionado sobre o ocorrido, o cadeirante relatou que estava bebendo com conhecidos na rodoviária, quando uma discussão por conta de um carote de pinga acabou se transformando em agressão física. Um dos presentes passou a desferir socos contra ele, atingindo principalmente seu rosto.

Em diligência ao local dos fatos, os policiais encontraram o acusado ainda no local, bebendo “tranquilamente”, segundo os agentes. Abordado, ele confirmou que houve uma discussão e afirmou que também foi agredido. No entanto, ele não apresentava nenhum ferimento visível. O detalhe que agrava a situação é que a vítima é deficiente física e depende de uma cadeira de rodas para se locomover.

Como não havia testemunhas no local que confirmassem a versão do agressor, ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Já a vítima foi levada inicialmente ao pronto-socorro municipal da cidade e, devido à gravidade das lesões na boca, foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde passaria por exame de corpo de delito.