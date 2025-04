Expoagro fará falta para 56% dos francanos; 43% são contrários

A terceira empresa, J. de O. Souza Eventos, de Barretos (SP), que propôs R$ 288 mil, foi desclassificada por não atender ao chamamento da Prefeitura. Já a quarta empresa, Cardoso Eventos e Estruturas, de Uberaba (MG), ofereceu R$ 279.903,81, mas condicionou a realização da festa à mudança da data para setembro, o que não foi aceito pela comissão organizadora.

Com isso, a única empresa remanescente era a BF Shows - Sports & Entertainment Ltda., com lance mínimo de R$ 279.903,81. No entanto, como a empresa não respondeu ao chamado da prefeitura dentro do prazo, foi desclassificada, o que levou à anulação do processo.