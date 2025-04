Escola profissionalizante abre 50 vagas de informática; veja

A Escola Municipal Profissionalizante de Franca, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), divulgou nessa segunda-feira, 7, que está com 50 vagas abertas para cursos gratuitos na área de informática. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da escola, na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro.

Um dos cursos com vagas disponíveis é o “Aperfeiçoamento CCNA V7: Introduction to Networks”, voltado para o desenvolvimento de competências na área de redes locais (LAN), com foco no planejamento, configuração e implementação de sistemas, além de parametrização de roteadores, switches e endereçamento IP.

As aulas tiveram início nessa segunda-feira, 7, e serão ministradas na carreta do Senai, estacionada na avenida Presidente Vargas, 2.500, e seguem até o dia 3 de junho. São 72 horas de conteúdo, com encontros de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e 15 vagas ainda disponíveis.

Outra oportunidade é o curso “Programação Oracle – Java Fundamentals”, que começa no próximo dia 14 e termina em 2 de junho. Voltado a iniciantes, ele aborda lógica de programação e linguagem Java, utilizando os conteúdos da Oracle Academy. São 80 horas de aulas presenciais, sempre de segunda a quinta-feira, também das 19h às 22h, na carreta do Senai. Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 14 anos, ensino fundamental completo e conhecimento básico de informática. Restam 14 vagas para essa modalidade.

Já o curso “Microsoft Office Specialist Associate”, que ensina o uso de ferramentas como Word, Excel e PowerPoint, será oferecido em duas turmas. A primeira terá aulas às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h, entre os dias 23 de abril e 26 de junho. A segunda será realizada às segundas e terças-feiras, no mesmo horário, de 28 de abril a 24 de junho.

Ao todo, são 25 vagas disponíveis – 11 na primeira turma e 14 na segunda. As aulas acontecem na sede do programa Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, anexa à rodoviária. Para participar, os interessados devem ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo.

Mais informações sobre os cursos e orientações sobre o processo de inscrição podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.