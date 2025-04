'Esse número é maior do que tivemos de votos', diz Alexandre

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) comentou nesta segunda-feira, 7, os resultados da pesquisa que avaliou os primeiros 100 dias de sua gestão. Encomendado pelo GCN/Sampi ao Instituto Ágili, o levantamento mostrou que 64,2% da população aprova o desempenho do prefeito até agora.

Em participação na rádio Difusora, durante o programa A Hora é Essa!, comandado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., Alexandre agradeceu a confiança da população e comemorou os números favoráveis à sua administração. “É importante o resultado da pesquisa. Primeiro, gostaria muito de agradecer a confiança das pessoas; 64% acreditam em nosso trabalho. Isso é muito importante para nós. Esse número é maior do que tivemos de votos. Isso quer dizer que evoluímos até nas pessoas que achavam que não faríamos um bom trabalho, e buscamos incessantemente resultados positivos”. Alexandre foi reeleito com 58,64% dos votos no segundo turno das eleições de 2024.

Apesar da avaliação positiva nesse início de novo mandato, o chefe do Executivo disse que a pesquisa mostra também onde sua administração pode melhorar, enumerando as áreas de segurança, saúde, infraestrutura e manutenção da cidade. “A pesquisa mostra para nós, por um lado, que a cidade acredita em nós, mas também nos dá caminhos para sermos melhores. Afinal, nós entramos aqui para fazer o que a população quer.”