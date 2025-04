Greve dos servidores de Franca é suspensa temporariamente

Na tarde desta segunda-feira, 7, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Franca, Fernando Nascimento, anunciou oficialmente a suspensão temporária da greve da categoria. A paralisação será mantida até a realização de uma audiência no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), em Campinas (SP), marcada para a próxima quinta-feira, 10.

A decisão ocorre após o sindicato reunir mais de 1.500 assinaturas em apoio ao movimento grevista, nesta segunda-feira. No momento do anúncio, feito em frente ao prédio do sindicato, Fernando reforçou a importância de os trabalhadores continuarem mobilizados e firmes na luta por seus direitos. A fala foi recebida com entusiasmo e barulho: apitos, buzinas e palavras de ordem ecoaram pelas ruas.

Mais cedo, e de mãos dadas, eles cercaram simbolicamente o prédio da Prefeitura de Franca e seguiram em marcha até o sindicato. Com cartazes que diziam “O servidor público de Franca está em luto”, os manifestantes demonstraram não apenas cansaço, mas também profunda indignação diante da falta de diálogo com o poder público.