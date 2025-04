Cavalos 'passeiam' na porta de escola na zona leste de Franca

Cavalos foram flagrados nas portas de escolas no bairro Jardim do Éden, na zona leste de Franca, nessa segunda-feira, 7. O registro foi feito por volta do meio-dia, perto da Emeb "Frei Lauro de Carvalho Borges" e da Escola Estadual "Professora Adelina Pasquino Cassis".

A responsável pelo registro, a pespontadeira Sirley Tavares, 50 anos, conta que normalmente alguns cavalos costumam ficar ali, porém, dessa vez, teria mais animais do que o costume.

“Os cavalos ficam soltos geralmente uns dois, agora aumentou. Hoje tinha mais do que o costumeiro. Os alunos do 'Adelina', quando desceram, tocaram eles para o meio do mato”, contou.

Veja como denunciar