Surto de diarreia e vômito interdita creche em Franca

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Município, a creche foi notificada na última sexta-feira, 4, e ficará fechada até a próxima quinta-feira, 10 para a realização de higienização do prédio e equipamentos.

A Vigilância também faz alerta e orienta os pais sobre os sinais da virose, como olhos afundados, choro sem lágrimas e boca seca. Diante desse quadro, os pais precisam levar a criança a uma unidade de saúde.

No final do mês passado, duas creches também apresentaram quadro de virose em Franca. O CCI (Centro de Convivência Infantil) Verde & Água, localizado na avenida Chafic Facury, no Parque Santa Hilda; e a creche-escola "Dr. Júlio Rodrigues" - Estrela de Davi, na rua Geraldo Rodrigues de Souza, no Franca Polo Clube. As duas unidades também ficaram interditadas por uma semana.