70% dos francanos aprovam Tarcísio; 82% reprovam Lula

A pouco mais de um ano para as eleições gerais de 2026, os governos de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se opõem nos campos ideológicos e avaliativos. O governador de São Paulo tem 69,80% de aprovação, enquanto o petista amarga 82,20% de reprovação entre os moradores de Franca entrevistados pela Ágili Pesquisas, contratada pelo portal GCN/Sampi .

A aprovação é maior entre os homens (79,2%) do que entre as mulheres (61,6%). O desempenho positivo supera os 70% em três faixas etárias: 25 a 34 anos (71,4%), 35 a 44 anos (72,4%) e 45 a 59 anos (70,5%). Tarcísio lidera entre as pessoas com o ensino fundamental completo (74,7%), seguido pelos francanos com o ensino médio completo (70,1%) e o superior (66,1%).

Os moradores das regiões Centro (75,5%) e Sul (73,3%) são os mais satisfeitos com a atuação do governador. A Zona Leste abriga o maior percentual de insatisfeitos: 34,4%. Já em relação à renda mensal, o republicano lidera entre o público que recebe de 5 a 10 salários mínimos (78,6%) e de 2 a 5 salários mínimos (75,9%).

Lula no vermelho

O cenário de Tarcísio é completamente oposto ao de Lula. Quando questionados sobre a avaliação da gestão do país, 82,20% dos entrevistados reprovaram o governo petista, contra 14,10% que foram favoráveis e 3,60% que não souberam ou não responderam. O atual presidente foi reprovado em todos os públicos.