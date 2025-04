Furto em prédio comercial termina com prisão em flagrante

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de participar de um furto a um prédio comercial localizado no Centro de Franca, na noite do último domingo, 7. A prisão foi possível graças ao rastreamento de um celular levado durante a ação criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após o alarme do estabelecimento disparar. No local, o responsável informou que a central de monitoramento havia detectado a entrada de um indivíduo no imóvel.

Os agentes realizaram a vistoria e constataram que os criminosos acessaram o interior do prédio quebrando o vidro de uma janela lateral, após invadirem pela construção ao lado. Do local, foram levados um notebook, um celular e outros equipamentos eletrônicos. Ainda segundo o relato, dois comparsas permaneceram do lado de fora monitorando a movimentação da rua.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima foi questionada sobre a possibilidade de rastrear o celular furtado. Rapidamente, ela acessou seu e-mail e conseguiu localizar o aparelho por meio do GPS, indicando um ponto já conhecido pela PM como área de concentração de usuários de drogas.

Ao chegarem no local indicado, os policiais abordaram um homem suspeito. No momento da abordagem, o celular começou a apitar devido ao rastreamento, e o indivíduo jogou o aparelho no chão. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado em sua posse, o notebook furtado estava ao lado dele, junto com o celular.

Diante das evidências, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.