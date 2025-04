Justiça determina que 70% dos servidores trabalhem durante greve

A informação foi divulgada pelo presidente do sindicato, Fernando Nascimento, durante manifestação realizada na frente da Prefeitura de Franca. Em discurso ao público, Nascimento esclareceu que a paralisação desta segunda-feira seguirá durante todo o período da tarde. No entanto, reforçou que, a partir de terça-feira, 8, o sindicato cumprirá integralmente a decisão judicial.

Durante o ato, Fernando Nascimento também chamou atenção, ao pedir diálogo com o prefeito. “Prefeito, com todo respeito, desça aqui. Vamos conversar e acertar as coisas do jeito certo. Estamos dispostos a aceitar o parcelamento”, afirmou o presidente. Em resposta, os servidores direcionaram seus cânticos ao gabinete, gritando “Prefeito, teimoso”.

Até o momento da publicação desta matéria, o Sindicato ainda não havia divulgado um balanço oficial com o número de servidores que aderiram à paralisação.