Aglomeração e som alto: dono de adega é detido no Jd.Portinari

O proprietário de uma adega foi detido após desacatar policiais militares durante uma ocorrência de perturbação de sossego na noite de sábado, 5, no Jardim Portinari, na região Norte de Franca. O local já havia sido alvo de denúncias por som alto e aglomeração.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após reclamações de moradores da região, que relataram gritaria, motos sendo aceleradas e música em volume elevado em frente ao estabelecimento comercial.

Os policiais encontraram aproximadamente 200 pessoas aglomeradas na calçada, no meio da rua e no canteiro central. A viatura foi parada a cerca de 100 metros do local para tentar abrir caminho até o comércio.

Motociclistas deixaram o local com a presença dos agentes. O restante da multidão permaneceu, dificultando a ação da corporação. Ao tentar fazer contato com o público, os policiais foram atingidos com garrafas, pedras e outros objetos, momento em que fizeram o uso de gás de pimenta e munição química com gás lacrimogêneo.

Os policiais, então, solicitaram a presença do responsável pela adega, momento em que um homem de 26 anos se apresentou como proprietário.

Segundo os aegntes, o homem se aproximou de maneira agressiva, aparentando descontrole, e só não teria partido para agressão física por ter sido contido por pessoas que estavam no local. Em seguida, ele passou a proferir ofensas e xingamentos.

Ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso será investigado.