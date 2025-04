Ribeirão Corrente anuncia 1ª Festa do Café com shows gratuitos

A Prefeitura de Ribeirão Corrente, cidade a cerca de 30 km de Franca, anunciou a realização da 1ª Festa do Café. O evento será promovido no primeiro fim de semana de julho e contará com shows gratuitos.

Com o slogan estampado na entrada da cidade “Terra do Melhor Café”, Ribeirão Corrente se destaca pela expressiva produção cafeeira, integrando a tradicional região da Alta Mogiana, referência nacional em café de qualidade.

A programação da festa se estende por três dias:

• Sexta-feira (4/7): show de abertura com o grupo Traia Véia;

• Sábado (5/7): apresentação da dupla sertaneja Humberto & Ronaldo;

• Domingo (6/7): encerramento com o cantor Panda.