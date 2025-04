Homem é preso após celular furtado indicar localização

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de furtar um celular e diversos acessórios de prata no Centro de Franca, na madrugada desta segunda-feira, 7. Os pertences foram localizados com o suspeito, que vive em situação de rua, em uma passarela no bairro Vila São Sebastião.

A prisão ocorreu após a indicação da localização pelo próprio celular furtado, por meio de rastreamento. Os policiais seguiram até a rua Doutor Nilton Cristiano, na passarela da Vila São Sebastião, um local conhecido como ponto de concentração de usuários de drogas e onde há várias barracas improvisadas.

Ao chegarem, os agentes avistaram um homem sentado na calçada, exatamente onde o rastreamento apontava. Ele fingiu não ouvir os policiais e se recusou a obedecer às ordens. Diante da atitude suspeita, o homem foi abordado e revistado.

Com ele, os PMs encontraram o celular furtado, uma corrente, uma pulseira e um anel de prata, além de pedras de crack e a quantia de R$ 679,30 em cédulas de baixo valor e moedas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por furto qualificado e posse de entorpecentes, sendo encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A prisão foi realizada sem direito a fiança.