Pronto-socorro de Franca tem fila de espera de até três horas

A greve dos servidores públicos municipais de Franca, deflagrada nesta segunda-feira, 7, tem reflexos no atendimento no Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", referência no atendimento público da cidade.

Segundo o sindicato da categoria, a área da Saúde tem adesão de 30% dos trabalhadores à greve. Pacientes chegam a aguardar por atendimento médico na unidade de saúde, por mais de três horas nesta manhã.

O caso do sapateiro Euripedes Alex Ferreira, 53 anos, ilustra bem a situação. Ele apresenta quadro com dor de cabeça, vômito e diarreia. "Eu cheguei aqui e passei pelo acolhimento eram 6h25 e até agora não fui atendido. Vai fazer três horas esperando o atendimento", disse Eurípedes, quando eram 9h35.