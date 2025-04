Polícia Militar recupera carro furtado usado em crimes na região

A Polícia Militar de Franca localizou um veículo furtado, durante patrulhamento no bairro Santa Hilda, zona sula da cidade, na noite desse domingo, 6. O automóvel, um Hyundai Creta, foi identificado como o mesmo utilizado em diversos furtos ocorridos recentemente na cidade de Uberaba (MG).

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais estavam em ronda pela rua Fioravante Chimelo, quando avistaram o veículo suspeito. Como já havia informação de que um Creta da mesma marca e modelo estaria envolvido em crimes na região, os agentes deram sinal de parada ao condutor.

O motorista, no entanto, tentou fugir, dando início a uma breve perseguição. Poucos quilômetros à frente, ele foi interceptado pela viatura e abordado. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem, de 32 anos.

Contudo, ao verificarem a documentação e os sinais identificadores do veículo, os policiais constataram divergência entre a placa e o número do chassi, além de adulterações no chassi da carroceria e nos vidros. A identificação correta do carro foi possível graças ao número do motor e do câmbio, que não haviam sido modificados.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Cadeia Pública de Franca. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.