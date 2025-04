Servidores atacam vale a parlamentares: 'Vereador não é servidor'

No início da greve na manhã desta segunda-feira, 7, servidores públicos municipais de Franca tomaram as ruas nos arredores da Prefeitura, no bairro Cidade Nova, em uma manifestação marcada por fortes críticas aos vereadores da cidade. Um dos gritos de guerra mais entoados pelos manifestantes foi: “Vereador não é servidor”, em repúdio à aprovação do vale-alimentação de cerca de R$ 2 mil por parte dos parlamentares para eles mesmos.

Além desse coro, os participantes entoaram frases como “Arroz, feijão, aumenta o meu cartão”, exigindo melhores condições e valorização dos benefícios recebidos pelos próprios servidores. Cartazes exibidos durante o protesto classificavam o benefício dos vereadores como injusto, chegando a chamá-lo de "roubo legalizado".

O clima esquentou quando nomes de vereadores e do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) foram mencionados. Em resposta, alguns manifestantes realizaram gestos obscenos em direção à sede da Prefeitura. A manifestação bloqueou por alguns minutos a avenida Presidente Vargas, sendo posteriormente dispersada após orientação da Polícia Militar, devido ao impacto no trânsito local.