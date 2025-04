Caminhonete com caixa de ferramentas é furtada em frente a escola

Uma caminhonete modelo C10, de cor branca e placas GOT-2861, pertencente a uma empresa de Franca, foi furtada em frente à Escola "Caetano Petráglia", no bairro Cidade Nova, na última sexta-feira, 4. O crime ocorreu no momento em que o proprietário do veículo havia parado rapidamente para buscar o filho na escola.

Segundo informações repassadas pela mulher do proprietário, que preferiu não se identificar, a caminhonete estava equipada com uma caixa de ferramentas de mecânico, na parte traseira, aumentando ainda mais o prejuízo causado pelo criminoso.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento da ação criminosa. No vídeo, é possível ver um homem vestindo roupas pretas se aproximando do veículo, antes de levá-lo.