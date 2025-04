Subsídio para reduzir passagem de ônibus tem apoio de 62,8%

O apoio ao subsídio é significativamente maior entre as mulheres (71,7%) do que entre os homens (52,6%). Entre os jovens, o apoio é ainda mais expressivo, especialmente no grupo que tem de 16 a 24 anos (85,2%).

A aprovação é também muito alta no segmento de quem tem o ensino fundamental (70,7%), assim como entre os moradores das regiões Leste (70,5%) e Sul (67,4%) e também no grupo de quem ganha até dois salários-mínimos (71%).

Os mais ricos, faixa que compreende aqueles com renda mensal superior a 10 salários-mínimos, estão no único segmento que é majoritariamente contrário à implantação do subsídio, com 46,7% discordando do mecanismo de financiamento do transporte público e apenas 43,3% apoiando.

Transporte público tem avaliação sofrível

O atual sistema de transporte coletivo de Franca tem uma avaliação sofrível. Para cerca de 42,10% dos entrevistados, o serviço é “ruim” ou “péssimo”, enquanto apenas 15,9% avaliam a qualidade como “boa” ou “ótima”. Há ainda 24,8% que consideram “regular”. Outros 17,3% dos entrevistados não souberam dizer ou preferiram não responder.