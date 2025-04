Homem é preso por dirigir embriagado e portar CNH falsa

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante na noite deste sábado (5) em Jeriquara, município a 40 km de Franca, por dirigir embriagado e portar uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na avenida Sebastião Cândido de Oliveira, por volta das 21h40, durante os festejos políticos da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, fala arrastada e dificuldade de equilíbrio. Além disso, uma lata de cerveja foi encontrada no console do carro.

Ao entregar sua CNH, os policiais suspeitaram da autenticidade do documento devido à textura e coloração. A falsificação foi confirmada após verificação no sistema Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), revelando que o indiciado teve a habilitação suspensa em 2021. Ele admitiu ter comprado a CNH falsa em Franca por R$ 1.300.