Motocicleta é abandonada após perseguição na zona rural

Uma motocicleta foi abandonada após uma perseguição na zona rural de São José da Bela Vista, município a 30 quilômetros de Franca, na madrugada deste domingo (6). O veículo, uma Honda Titan de cor preta, estava sem placa de identificação e com a numeração do chassi e do motor ilegíveis.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais rodoviários avistaram duas motocicletas trafegando pela rodovia Sebastião Queiroz. Ao perceberem que os veículos não exibiam placas, os policiais sinalizaram para que parassem. No entanto, os condutores ignoraram a ordem e fugiram em alta velocidade.

Uma das motos, ocupada por dois homens, conseguiu escapar em direção ao município. Já o condutor da outra motocicleta abandonou o veículo em uma área de mata e fugiu a pé.