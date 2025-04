Você limpa banheiros? Conheça seus direitos antes que seja tarde

Dica: se você ainda está na ativa, já peça o seu. Se saiu do emprego, pode e deve solicitar — a empresa é obrigada a fornecer.

5. Nunca recebi o adicional. Ainda posso correr atrás?

Sim! O trabalhador pode acionar a Justiça do Trabalho para cobrar os últimos 5 anos de adicional de insalubridade, com todas as correções e reflexos.

Além disso, é possível pedir a retificação do PPP para garantir o reconhecimento do tempo especial no INSS.