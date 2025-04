Gatinho Castiel desaparece no Parque do Lima: 'nosso filho'

O gatinho Castiel desapareceu no dia 8 de fevereiro na rua José de Mello, no Parque do Lima, em Franca. Como o animal nunca havia saído de casa antes, o desespero dos tutores aumentou.

Castiel tem 8 anos, é um gato adulto com pelagem branca e creme claro, com extremidades amarronzadas (orelhas, focinho, patas e cauda), típicas de um Flame Point. Seus olhos são azuis e levemente estrábicos, o que ajuda a diferenciá-lo de outros da mesma pelagem. Ele é castrado, dócil e doméstico.

“Ele é membro da família, nosso filho. Estamos sofrendo muito sem ele”, disse uma das tutoras em publicação no Instagram.

Em caso de informações sobre o paradeiro do animal, os telefones de Rafaella (16) 99168-4898 e de Gabriella (16) 99203-1481 estão disponíveis para contato.

“Pedimos com todo o nosso coração que nos ajude a reencontrar nosso menino. Não desistiremos até que Castiel volte para casa!”, finalizou.