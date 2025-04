Rebecca é diagnosticada com pneumonia e retorna ao CTI

Rebecca Cristina Otoni Carlos, de 13 anos, que luta contra uma leucemia mieloide aguda, retornará ao CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. De acordo com o boletim médico desta sexta-feira, 4, exames indicaram que a jovem está com pneumonia nos dois pulmões.

Foi adiado o exame de medula que estava marcado para esta sexta-feira. Além disso, a equipe médica optou por ajustar os medicamentos e intensificar o tratamento antifúngico. Apesar de retornar ao CTI, não há necessidade de que Rebecca seja intubada.

A família e os amigos seguem mobilizados em correntes de orações e apoio, mantendo a esperança de que Rebecca possa superar mais essa fase e retomar seu tratamento o quanto antes. A campanha de doação de sangue ainda está ativa.

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na Avenida Doutor Hélio Palermo, 4181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Rebecca no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue