PM prende homem por tráfico e descobre ponto de venda de drogas

A Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos por tráfico de drogas e descobriu um ponto de venda de entorpecentes na noite desta quinta-feira, 3, no bairro Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

A ação ocorreu após denúncias anônimas informarem que um indivíduo estaria comercializando drogas na região. Os policiais se dirigiram à rua Maria de Lurdes Lamberti Molinar e avistaram um suspeito com as características descritas pelos denunciantes. Assim que percebeu a presença da viatura, o homem descartou um objeto próximo a uma árvore em frente ao endereço e tentou sair do local, mas foi abordado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao verificarem o local onde ele havia jogado o objeto, os policiais encontraram um pote contendo 40 pedras de crack.

Os agentes entraram na casa próxima, que estava sem energia elétrica e em condições precárias, com apenas uma cama e um sofá. No local, também foram encontradas uma faca com vestígios da droga, pedras de crack e uma bandeja com farelos do entorpecente.

O homem alegou que não morava na casa e disse desconhecer o proprietário do imóvel. Os policiais deram voz de prisão em flagrante e encaminharam o suspeito à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanecerá à disposição da Justiça.