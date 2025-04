Homem é ameaçado pelo pai durante acerto salarial em Franca

Um homem de 37 anos procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para registrar um boletim de ocorrência após ser ameaçado pelo próprio pai, de 57 anos, durante uma discussão sobre acerto salarial. O caso aconteceu no bairro Vila Aparecida, onde ambos trabalham juntos em uma empresa de peças automotivas.

De acordo com o relato da vítima, ele trabalhava na empresa do pai havia 25 anos e estava em processo de desligamento. No entanto, ao tentar acertar os valores rescisórios, houve um desentendimento entre os dois. O filho apresentou a quantia que acreditava ter direito, mas o pai não concordou e reagiu exaltado, ofendendo-o.

A discussão acalorou-se, e o empresário teria partido para cima do filho de forma agressiva. A vítima afastou-se para evitar qualquer confronto físico. Em determinado momento, o pai teria dito: "Você irá receber, vivo ou morto".