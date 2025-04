Paróquia de Franca recebe relíquias de São Vicente de Paulo

A Paróquia São Vicente de Paulo, no Jardim Tropical, em Franca, será palco de um momento histórico para a comunidade católica. No próximo domingo, 6, a igreja receberá as relíquias de São Vicente de Paulo, acompanhadas de uma réplica de seu corpo.

A visita faz parte da peregrinação nacional que celebra os 400 anos da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo.

A jornada das relíquias teve início em março de 2023 e seguirá até março de 2028, percorrendo todas as dioceses do Brasil. Pela primeira vez, a paróquia São Vicente de Paulo, da Diocese de Franca, receberá esse símbolo importante para a comunidade católica.

O significado das relíquias