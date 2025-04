Dengue em Franca: 904 infectados e 7 mortes sob investigação

Para intensificar as ações preventivas, neste sábado, 5, as secretarias de Saúde e Infraestrutura realizarão o 9º Arrastão da Dengue, que atenderá ao bairro Jardim Aeroporto I, na região Sul da cidade. O objetivo da ação é eliminar focos do mosquito, manter os espaços públicos limpos e conscientizar os moradores sobre o descarte correto de materiais.

A Prefeitura de Franca atualizou, nesta quinta-feira, 3, os números da dengue no município. Até o momento, foram confirmados 904 casos da doença. Além disso, o número de óbitos segue em investigação, com sete casos suspeitos aguardando confirmação.

As equipes percorrerão as vias do bairro, incluindo as avenidas Carlos Roberto Haddad e Rio Negro e Solimões, além da rua Francisco Marconi. A ação terá início às 8h, e a orientação da administração municipal é que os moradores separem materiais inservíveis, como latas, móveis velhos, estofados e recicláveis, deixando-os na calçada na noite anterior para facilitar a coleta.

Além da retirada de materiais, os agentes de saúde também farão visitas para orientar a população sobre os cuidados necessários nas residências para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou a importância da participação de todos. “Contamos com a colaboração da população para eliminar os criadouros. Se cada morador tirar 10 minutos do seu dia para inspecionar possíveis focos dentro de casa, já será uma grande ajuda”, afirmou.