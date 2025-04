Francano furta ferramenta em Rifaina e é preso

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 2, em Rifaina, após furtar uma ferramenta de dentro de um veículo estacionado na região central da cidade.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por um morador da cidade, que percebeu a falta do equipamento e forneceu imagens de uma câmera de segurança que registrou a ação do suspeito.

Com as informações, o serviço de monitoramento da cidade iniciou as buscas, enquanto equipes da GCM faziam patrulhamento na região. Pelas imagens, foi possível identificar que o suspeito escondeu a ferramenta em uma bolsa e trocou de roupa para tentar despistar a polícia.