Cobra e escorpião são encontrados dentro de casa no Jd. Luiza II

Uma cobra foi encontrada dentro de uma casa na noite desta quarta-feira, 2, no Jardim Luiza II, na região Norte de Franca. Os moradores suspeitam que o animal tenha vindo de um terreno localizado na mesma rua.

O morador Kaio Barnabé dos Santos, de 26 anos, contou que já encontrou bichos peçonhentos em sua casa outras vezes. No caso das cobras, foi a primeira vez, mas escorpiões aparecem quase diariamente. Ele suspeita que a proliferação desses animais esteja relacionada a um terreno próximo.

“Aparecem com frequência na minha residência. Escorpiões aparecem quase todos os dias. Na rua, há um terreno que está virando floresta, com tanto mato e lixo jogado; creio que é de lá que estão vindo esses bichos. Tenho dois cachorros em casa; denunciei o terreno há mais de três meses, e nada do dono limpar”, explicou Kaio.