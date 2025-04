Traficante é preso com cocaína, maconha e crack dentro do tênis

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou disfarçar: encostou o sapato perto do meio-fio e tentou deixar o local rapidamente, mas foi contido pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 8,00 em dinheiro e quatro porções de crack em seu bolso.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento na região, conhecida pelo comércio de drogas, quando observaram um homem agachado próximo ao meio-fio. Ele retirava algo do chão e o entregava para outras pessoas, repetindo o gesto por três vezes. Diante da suspeita, os agentes decidiram abordá-lo.

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira, 3, no bairro Jardim Aeroporto IV, na região Sul de Franca .

Nas proximidades, no exato local onde ele se abaixara momentos antes, os agentes localizaram uma máquina de cartão. Além disso, dentro do sapato do suspeito, foram encontrados 54 pinos de cocaína, oito porções de maconha e cinco pedras de crack.

Ao ser questionado sobre a droga, o homem afirmou ser usuário e alegou que os entorpecentes eram para consumo próprio. No entanto, devido à quantidade apreendida e às circunstâncias da abordagem, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia.