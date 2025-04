Usuários do transporte reclamam de ponto de ônibus sem cobertura

Entre inúmeras e constantes reclamações em relação ao serviço de transporte público coletivo de Franca, usuários também sofrem com sol e chuva por falta de cobertura em um ponto de ônibus localizado no Jardim Pinheiros. O ponto fica na rua Luiza Silva Pinheiro, ao lado do número 1.480.

A usuária do transporte coletivo Lúcia Helena Caetano Laporte, de 62 anos, pespontadeira, disse na última quinta-feira, 3, que o número de pessoas que embarcam e desembarcam no local é grande e que seria necessário uma melhor estrutura. “Vieram aqui e tiraram o abrigo e não colocaram outro, já faz uns dois meses. Sem o abrigo, o pessoal fica na porta da minha casa esperando o ônibus, para não ficarem no sol ou chuva”, disse.

Lúcia Helena disse que tenta registrar o pedido de uma nova cobertura para o ponto de ônibus, mas não consegue conversar com o departamento de atendimento da Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), responsável pela fiscalização do serviço na cidade. “Ficam um passando para o outro”.

A Emdef, através do Setor de Transporte Coletivo, informou, na semana passada, "que o abrigo de ônibus foi retirado para manutenção e a previsão de reinstalação é para este mês".