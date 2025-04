Vendedora perde Gol azul furtado em Franca e cadeirinhas

Uma vendedora teve seu carro furtado na rua General Carneiro, no centro de Franca, nessa terça-feira, 2. O veículo, um Volkswagen Gol azul, ano 1999, foi estacionado em frente a uma escola por volta das 11h e, ao retornar às 18h, a mulher percebeu que ele havia desaparecido.

A vítima, que trabalha em uma loja de roupas na região central, relatou que costuma estacionar sempre nos mesmos locais, alternando entre a rua General Carneiro e próximo à delegacia. No entanto, naquele dia, precisou chegar mais tarde, pois havia levado o filho ao médico.

O carro furtado é essencial para a rotina da vendedora, tanto para o trabalho quanto para transportar seus filhos. No momento do crime, o veículo continha duas cadeirinhas infantis. Segundo a descrição da vítima, o Gol azul apresenta sinais de desgaste devido ao sol, tem as rodas pretas e estava sem a lanterna traseira.

A mulher registrou um boletim de ocorrência, mas, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do veículo.