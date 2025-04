Francana empata jogo-treino contra o Batatais no Oswaldo Scatena

A Francana foi a Batatais colaborar com a preparação do Fantasma, que disputará o Campeonato Paulista Série B (quinta divisão), e empatou o jogo-treino em 1 a 1. A partida aconteceu no estádio "Oswaldo Scatena" na tarde desta quarta-feira, 2.

Ainda sem calendário oficial para o segundo semestre, a Francana reuniu jogadores profissionais e da categoria sub-20. Participaram da partida atletas que disputaram a Série A3, como Wesley, Rodrigão, Tico, Vinícius Oliveira, Matheus Prado, Ferreira e Marlon.

“Foi um bom treino. O Batatais saiu na frente do placar, e a Francana empatou com o lateral esquerdo Tico cobrando pênalti. Também pudemos observar alguns jogadores da categoria Sub-20”, disse o treinador da Francana, Wantuil Rodrigues.