Professores do Sesi suspendem greve e aguardam nova proposta

Além dos pedidos no âmbito financeiro, os professores reivindicam melhores condições de trabalho, visto que existiriam profissionais que lidam com salas com mais de 60 alunos e, segundo eles, isso dificultaria a aprendizagem.

Os professores do Sesi-SP aceitaram, na noite dessa terça-feira, 1º, uma cláusula de paz, proposta em audiência de conciliação promovida pelo TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo ). O acordo, que teve 95% dos votos favoráveis, prevê o retorno dos profissionais ao trabalho, porém, ainda mantendo o estado de greve. O movimento é resultado de um impasse nas negociações entre os funcionários e a instituição.

Uma nova audiência está marcada para a tarde desta quarta-feira, 2, às 16h, com todos os presidentes de sindicato, incluindo o de Franca, para que as negociações com o Sesi, que estavam paralisadas, voltem a ocorrer.

Em Franca

Em contato com a presidente do Sinteeee Franca (Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Franca), Juliana Bauer, as expectativas são de que as negociações sejam producentes, apesar de não achar que o pedido será aceito integralmente.

“Esperamos que o Sesi esteja, de fato, disposto a negociar. Muito provavelmente não vão oferecer os 2,5%, mas, provavelmente (oferecerão) um meio termo”, explicou Juliana.