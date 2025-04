Adolescente é morto a tiros e amigo baleado; suspeito foragido

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu as vítimas, levando-as para a Santa Casa de Guaíra. Enquanto os militares preservavam a cena do crime, testemunhas informaram que um terceiro jovem teria efetuado os disparos e indicaram o possível paradeiro do suspeito.

A equipe se dirigiu até uma residência no bairro Cecap, onde o tio do suspeito autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, os agentes encontraram uma munição de calibre .38 no quintal, próximo à porta dos fundos. Dentro do imóvel, mais duas munições do mesmo calibre foram localizadas dentro de um armário na cozinha.

O suspeito segue foragido. Neander não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, enquanto o amigo permanece em observação, sem risco de morte. A Polícia Civil segue investigando o caso.