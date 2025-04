Buscas por jovem de Franca em cachoeira entram no quarto dia

As buscas pelo estudante Pedro Francisco Nicula Aielo, 21, entram no quarto dia nesta quarta-feira, 2. O jovem, morador de Franca, desapareceu no último domingo, 30, após cair de uma altura de 10 metros na cachoeira Maria Rosa, em Claraval (MG).

A família acompanha de perto os trabalhos do Corpo de Bombeiros, que tem enfrentado desafios devido ao difícil acesso ao local e à água turva da cachoeira.

O estudante estava na cachoeira com a namorada e amigos, em uma área mais rasa, quando começou a se debater na água. Ele foi arrastado pela correnteza e caiu de uma altura considerável, desaparecendo na parte inferior da cachoeira.