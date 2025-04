Final Four: Sesi Franca pega o Flamengo dia 18, no Rio de Janeiro

O Final Four da BCLA (Basketball Champions League Americas) 2024/25 será no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, Brasil, nos dias 18 e 19 de abril. As datas e local das semifinais e da final foram divulgadas na noite dessa terça-feira, 1º, pela Fiba (Federação Internacional de Basquetebol).

O Sesi Franca irá enfrentar o Flamengo, enquanto o Boca Juniors jogará contra o Instituto de Córdoba, no duelo entre as equipes argentinas. A vaga para a decisão será disputada em jogo único e os vencedores fazem a final no dia 19.

Nas quartas de final da competição, o time francano eliminou o atual campeão, o Quimsa, da Argentina, ao vencer por 2 a 1 na série melhor de três. Por sua vez, o Flamengo passou pelo Paisas, da Colômbia, por 2 a 0. Já o Boca despachou o Real Estelí, da Nicarágua, por 2 a 1, enquanto o Instituto eliminou o Minas, também por 2 a 1 na série.

O campeão da BCLA garante vaga no Mundial de Clubes deste ano.