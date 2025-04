PM prende líderes do tráfico do PCC e apreende 10 kg de drogas

Equipes da Força Tática de Franca prenderam dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), na noite desta terça-feira, 1º, em Batatais. As prisões ocorreram após denúncias anônimas indicarem que um endereço na cidade funcionava como ponto de venda e distribuição de entorpecentes, abastecendo outros traficantes da região. Foram encontrados mais de R$ 35 mil e 10 kg de drogas.

Durante a operação, os agentes realizaram buscas no apartamento do principal suspeito e encontraram grande quantidade de drogas, materiais para embalagem e R$ 35.375 em dinheiro, provenientes do tráfico. Enquanto vistoriavam o local, os policiais receberam informações de que um segundo apartamento, localizado em frente ao primeiro, também armazenava entorpecentes pertencentes ao mesmo homem.

Ao entrarem no segundo imóvel, os agentes flagraram um segundo suspeito preparando uma grande quantidade de drogas para comercialização. O odor das drogas ultrapassava a porta deixando claro que teria mais produtos de crime naquele local. A porta estava destrancada e, ao entrarem, viram o segundo homem com uma mesa cheia de entorpecentes, tijolos de maconha, porções embaladas de crack e cocaína, ultrapassando 10 kg de produtos ilícitos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro detido seria um dos principais fornecedores de drogas da cidade e atuaria em parceria com a facção criminosa PCC.

Os dois suspeitos permaneceram em silêncio durante o interrogatório e foram presos em flagrante. A investigação segue para identificar outros possíveis envolvidos na rede de tráfico.