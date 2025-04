Prefeitura anuncia novo sistema de cadastro de empresas em Franca

Com a implantação do novo sistema de Inscrição Mobiliária Municipal, os processos em andamento seguirão duas modalidades. Para Pessoas Físicas, é necessário acessar o portal, clicando aqui, clicar em “Não Sou Cadastrado” e preencher o formulário. Para Pessoas Jurídicas, as inscrições e alterações serão processadas automaticamente pelo novo Cadastro Mobiliário municipal via comunicação direta com o Redesim.

Empresas com requerimentos pendentes no Recam devem encaminhar um e-mail para cadastromobiliario@franca.sp.gov.br, informando o número do protocolo da Redesim para a devida continuidade do processo.