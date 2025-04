PM apreende adolescente de 17 anos com crack, cocaína e haxixe

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 32 pedras de crack, porções de cocaína e haxixe, além de diversas embalagens para comercialização dos entorpecentes no fim da noite dessa terça-feira, 1º, em Patrocínio Paulista.

A Polícia Militar identificou um veículo semelhante a um que estaria sendo utilizado para a prática de furtos na cidade durante a noite. Em patrulhamento, os agentes avistaram um Chevrolet Corsa e perceberam que havia três ocupantes do sexo masculino no carro.

Ao darem sinal de parada, os suspeitos ignoraram a ordem e tentaram fugir, iniciando uma perseguição. Durante a fuga, um dos passageiros foi visto descartando um objeto pela janela. Algumas ruas à frente, o veículo finalmente parou, e os ocupantes foram abordados.

O motorista, um homem de 27 anos, estava acompanhado por dois adolescentes de 17 anos. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de cocaína com o condutor e maconha com um dos adolescentes. Ao retornarem ao local onde o objeto havia sido jogado, localizaram uma pochete contendo 32 pedras de crack prontas para venda, além de porções de cocaína e haxixe.

Questionados sobre as drogas, um dos adolescentes confessou que o material era destinado ao tráfico, enquanto os outros dois negaram qualquer envolvimento, alegando que desconheciam a quantidade apreendida e que a droga com o motorista e um dos adolescentes era para consumo próprio.

Diante das declarações, os policiais perguntaram se havia mais entorpecentes, e um dos menores afirmou que sim, em sua residência. A equipe foi até o endereço indicado e, com autorização da mãe do suspeito, realizou buscas no local. Embora não tenham encontrado mais drogas, foram apreendidas embalagens utilizadas para o comércio de cocaína.

Diante da materialidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao adolescente que confessou o tráfico. Os outros dois suspeitos seguem sob investigação.