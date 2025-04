Entregadores protestam em Franca: 'Ninguém está nem aí para nós'

Entregadores de Franca uniram-se à paralisação nacional da categoria contra o iFood e outros aplicativos de entrega. O grupo reuniu-se na noite desta terça-feira, 1º, no viaduto Dona Quita, onde está localizado o apoio na avenida Alonso y Alonso, na área central da cidade, para reivindicar melhorias nas condições de trabalho.

Entre as principais demandas dos entregadores estão o aumento da taxa mínima por entrega, de R$ 6,50 para R$ 10,00, o reajuste do valor pago por quilômetro percorrido, de R$ 1,50 para R$ 2,50, e a criação de mais pontos de apoio na cidade. Eles solicitam a instalação de três novos locais, equipados com banheiro, área de descanso e bebedouro.

“Nós conseguimos reunir, agora à noite, toda a classe sofredora que precisa de sustento para reivindicar nossos direitos. Tudo subiu, você vê reajuste em tudo. E nós, nada? Então, pedimos o reajuste da taxa mínima, que hoje custa o preço de um litro de gasolina. No fim do mês, as contas não fecham”, disse o entregador Diogo Messias.