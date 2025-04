Prefeitos se unem e pedem terceira faixa na serra de Capetinga

As condições da rodovia MG-444 na serra de Capetinga levaram prefeitos da própria cidade, além de Cássia e Itaú de Minas a se reunirem no local para solicitar melhorias na estrada, incluindo a implantação de uma terceira faixa no trecho.

O trecho, localizado na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, recebe um grande fluxo de veículos nos dois sentidos, inclusive de transporte pesado, e é palco de constantes acidentes.

“O mais necessário, que a gente necessita, e está reivindicando, é a serra aqui, a terceira faixa que é um trecho de 1,9 mil metros, não dá nem 2 quilômetros. Isso para o Estado, não é nada”, afirmou Reginaldo Mendonça (Cidadania), prefeito de Capetinga, em um vídeo gravado no local. Ele estava acompanhado pelos prefeitos Negrinho (Cidadania), de Cássia, e Norival Lima (União), de Itaú de Minas, além de outras autoridades.

Em outro trecho do vídeo, o vice-prefeito de Capetinga, Marcelinho do Urias (Republicanos), destacou o alto número de acidentes fatais na serra. "Inclusive, eu perdi o meu filho aqui há dois anos. Eu não gostaria que pais e mais mães chorassem as mortes dos seus entes queridos. Então, peço ao governador, vice-governador, deputados, que apoiem essa causa e que nos tragam aqui um conforto, para que menos vidas sejam ceifadas nesse local", disse.

O DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) informou, por meio de nota, que técnicos irão percorrer o trecho e avaliar a possibilidade de implantação da terceira faixa no sentido do Estado de São Paulo. A data da avaliação, no entanto, não foi divulgada.