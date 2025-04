Hemocentro de Franca recebe quase 1.500 bolsas de sangue um mês

“Sabemos que a necessidade é constante, e por isso seguimos pedindo o apoio de todos para manter nosso banco de sangue sempre abastecido", concluiu a nota.

As doações podem ser feitas no próprio Hemocentro, localizado na avenida Hélio Palermo, 4.181, no Recanto do Itambé. Os horários de atendimento para doação de sangue são de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13hr, e aos sábados, das 7h às 11h. O horário estendido, das 7h às 19h, é adotado na primeira e na terceira quarta-feira do mês.

Os doadores devem ter entre 18 e 69 anos. Menores de 18 anos podem doar somente acompanhados de um responsável legal, e a primeira doação deve ser realizada antes dos 60 anos. Homens devem pesar mais de 50 kg e mulheres, mais de 51 kg. Caso a doação seja feita após o almoço, é necessário aguardar três horas. Nos primeiros horários do dia, deve-se evitar o jejum. Além disso, é proibido ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.