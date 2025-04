Motociclista sofre acidente com fio solto na rua: 'Quase morri'

Um motociclista passou por um grande susto ao sofrer um acidente causado por um fio solto na via, no último sábado, 29. O incidente ocorreu entre as ruas Frederico Ozanan e México, no centro de Franca, por volta das 9h30. Segundo a vítima, que preferiu não se identificar, o acidente poderia ter sido fatal, caso estivesse em maior velocidade.

O motociclista relatou que seguia atrás de um caminhão quando o motorista sinalizou que faria uma conversão à esquerda. Ele manteve a distância e, após a manobra do caminhão, continuou seu trajeto. No entanto, apenas 200 metros depois, um fio solto atingiu seu pescoço, derrubando-o imediatamente no asfalto. Sua motocicleta seguiu desgovernada até subir na calçada e tombar.

"Na hora do acidente, o motorista do caminhão veio me ajudar e o pessoal de uma clínica próxima ligou para o resgate. Todos me deram suporte, não tenho do que reclamar. Mas a minha indignação é com as empresas de internet e telefone que deixam fios soltos pela cidade toda. Isso é um perigo enorme!", desabafou a vítima.