Motociclista cai durante chuva forte na av. Major Nicácio; VEJA

Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 31, após cair na avenida Major Nicácio, no Centro de Franca. O acidente aconteceu enquanto chovia forte na cidade.

Imagens de uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Franca registraram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver o aumento do fluxo de veículos no viaduto Dona Quita, no sentido bairro-Centro. Em um determinado momento, o trânsito começou a parar, e uma caminhonete que estava no meio da avenida jogou para a faixa da esquerda.

Para evitar a colisão, o motorista de um carro branco freiou bruscamente. Logo atrás, o motociclista também tentou parar, mas a moto derrapou no asfalto molhado e ele caiu.