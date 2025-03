Jovem atropelado por motorista bêbado precisa de doação de sangue

O entregador Erick da Silva Pires, de 27 anos, que ficou ferido após ser atingido por um carro cujo motorista estava embriagado na última sexta-feira, 28, segue internado em estado grave na Santa Casa de Franca. A família e amigos estão mobilizando doações de sangue para ajudar em seu tratamento.

Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O vídeo registra quando o motorista da caminhonete, Bruno de Andrade Faciroli, atinge a moto de Erick, na avenida Lisete Coelho Lourenço, no Jardim Tropical. Com o impacto, o motociclista é arremessado ao chão.

Após a colisão, Bruno fugiu em alta velocidade pelo bairro. Minutos depois, perdeu o controle da direção na rua Moacir Falaguasta, subiu na calçada, atravessou a via e bateu contra um carro estacionado. A caminhonete só parou ao atingir o muro de uma casa.