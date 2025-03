‘Medo de sair na rua’, diz vereadora após ser perseguida

A vereadora Lindsay Cardoso (PP) disse estar com “medo de sair na rua” após ter sido hostilizada por um grupo de servidores públicos municipais durante uma manifestação no sábado, 29, no Centro de Franca. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr. durante participação no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, nesta segunda-feira, 31, ela reiterou que não se arrepende de ter votado a favor do projeto que reajusta o salário dos servidores apenas com a reposição da inflação, além de conceder um cartão-alimentação de R$ 1.983,87 para os próprios vereadores, beneficiando a si mesma.

Servidores identificaram Lindsay em uma feira de adoção de animais na praça Nossa Senhora da Conceição, onde acontecia o protesto. Enquanto tentava se afastar, ela foi acompanhada por manifestantes que criticavam o voto favorável ao reajuste salarial da categoria sem o aval do sindicato, que contesta os valores impostos pela Prefeitura de Franca. A parlamentar se abrigou em uma loja de roupas íntimas na praça Barão até o final do protesto. Os manifestantes seguravam cartazes e gritavam: “Servidor na rua, vereadora, a culpa é sua”.

“Medo de sair na rua”

A vereadora disse estar preocupada com sua segurança após o tumulto ocorrido no sábado no Centro da cidade e questiona o local onde foi abordada pelo público. “Não imaginei que passaria por isso na minha vida. Estou com medo de sair na rua. Se fosse lá na Câmara, no lugar correto, tudo bem. Não onde eu estava. Havia mais de 30 animais na feira, que ficaram apavorados. Eles (os manifestantes) chutaram grades. Eles não queriam conversar, eles queriam me agredir”, disse a vereadora.