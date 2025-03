Entregadores de Franca aderem à paralisação geral da categoria

Entregadores de aplicativos em Franca iniciaram uma paralisação geral nesta segunda-feira, 31, que promete durar até que suas reivindicações sejam atendidas. O movimento busca chamar atenção para as dificuldades enfrentadas pela categoria, como a baixa remuneração, falta de apoio das empresas e condições precárias de trabalho. Segundo os entregadores, a situação se agravou nos últimos meses, tornando-se insustentável.

Os trabalhadores fizeram um buzinaço que percorreu a avenida Alonso y Alonso e a avenida Major Nicácio no início da tarde, finalizando no ponto de apoio do viaduto Dona Quita.

Um dos motoboys envolvidos na paralisação, Taylon Ferreira, relatou a rotina desgastante enfrentada pela categoria. "Muitos começam cedo, às 6 ou 7 horas da manhã, e vão até a noite. O trabalho é exaustivo, com jornadas longas sob o sol ou a chuva. E o pior é que a entrega mínima é de R$ 6,50, enquanto o preço da gasolina já ultrapassa os R$ 6,50 o litro. No fim do mês, as contas não fecham", explicou ele.